Beinahe ausgestorbene Art Seltene Krokodileier in Kambodscha gefunden

Tierschützer haben in Kambodscha 106 Eier einer seltenen Krokodilart entdeckt. Das sei der größte Fund dieser Art in den vergangenen 20 Jahren, teilten die kambodschanischen Ministerien für Landwirtschaft und Umwelt sowie die Tierschutzgruppe Fauna & Flora am Donnerstag mit. Die Eier der Siam-Krokodilart seien im Mai im Wildtierschutzgebiet Kardamom-Nationalpark im Westen des Landes gefunden worden. Dabei handelt es sich um die seltenste Krokodilart der Welt.