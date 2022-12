Beliebtes Urlaubsdomizil Viele Tote bei Brand in Casino-Hotel in Kambodscha

Rettungskräfte fanden in dem ausgebrannten Gebäudekomplex in Poipet an der Grenze zu Thailand am Donnerstag die sterblichen Überreste von 19 Menschen, wie ein Behördensprecher sagte. In zunächst unzugänglichen Gebäudeteilen wurden aber noch weitere Todesopfer vermutet. Verzweifelte Menschen hatten auf Mauervorsprüngen und Fensterbrettern des Hotels vor den Flammen Schutz gesucht.