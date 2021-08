Zweitgrößter Waldbrand : "Dixie Fire" vernichtete in Kalifornien mehr als 187.500 Hektar Land

"Dixie Fire" vernichtete in Kalifornien mehr als 187.500 Hektar Land

Greenville Bereits in den vergangenen Jahren kämpft Kalifornien mit Waldbränden. 2021 setzt sich dies fort, der US-Bundesstaat erlebt gerade den zweitgrößten Brand seiner Geschichte.

Das in Nordkalifornien wütende "Dixie Fire" hat sich zum zweitgrößten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaats ausgeweitet. Wie die Behörden mitteilten, hat das riesige Feuer bis Sonntagmorgen (Ortszeit) 187.562 Hektar Land vernichtet - eine Fläche, die größer ist als Los Angeles oder drei Viertel des Saarlands . Damit hat das "Dixie Fire" das "Mendocino Complex Fire" von 2018 als zweitgrößter Brand in der Geschichte Kaliforniens abgelöst.