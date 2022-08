Gesamtwert von 739.000 Dollar : Kalifornier schmuggelte mehr als 1700 Wildtiere in die USA

Los Angeles Ein Mann aus Kalifornien hat mehr als 1700 Wildtiere, darunter Schildkröten, Krokodil-Babys und andere Reptilien, in die USA geschmuggelt haben. Im Prozess bekannte er sich schuldig, die Tiere im Gesamtwert von 739 000 Dollar illegal ins Land gebracht zu haben.

Ein Kalifornier hat mehr als 1700 Wildtiere in die USA geschmuggelt. Der 30-Jährige bekannte sich schuldig, die Tiere im Gesamtwert von 739 000 Dollar illegal ins Land gebracht zu haben, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Dazu zählten den Angaben zufolge auch 60 Reptilien, die in der Kleidung des Mannes in kleinen Beuteln versteckt waren. Ende Februar wurden die Tiere bei einer Kontrolle an der US-mexikanischen Grenze gefunden - drei verendeten laut Staatsanwaltschaft während des Transports.