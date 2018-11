Angriff auf Gäste : Schüsse in kalifornischer Bar - 13 Tote

Thousand Oaks College-Studenten feiern in einer Bar im südlichen Kalifornien. Auf einmal soll ein Mann auf Gäste und Mitarbeiter geschossen haben. Der Schütze, mindestens elf Gäste und ein Polizist sind tot. Die Hintergründe sind noch unklar.

Im US-Bundesstaat Kalifornien soll ein Mann auf Gäste in einem Lokal geschossen haben. Bei dem Angriff auf Gäste eines Lokals in Kalifornien hat es mindestens zwölf Opfer gegeben. Dies sagte ein Polizeisprecher in der Stadt Thousand Oaks am frühen Donnerstagmorgen. Unter ihnen sei auch ein Polizist gewesen, der den Tatort betreten hatte. Der mutmaßliche Schütze sei ebenfalls tot, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Behörden.Über den Täter und den Tathergang konnte er noch keine konkreten Angaben machen.