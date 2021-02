Explosion an afghanisch-iranischer Grenze : 400 Tanklastwagen gehen in Flammen auf

400 Tanklastwagen gehen in Flammen auf

Explosion an afghanisch-iranischer Grenze

Teheran An der Grenze zwischen Afghanistan und Iran ist ein Tanklastwagen explodiert und hat einen Großbrand ausgelöst. Mehr als 400 Lastwagen mit Treibstoff oder Erdgas seien ein Raub der Flammen geworden, teilten afghanische Behörden und iranische Medien mit.

In einer Grenzstadt im Westen Afghanistans sind Hunderte Gastankwagen einem Flammeninferno zum Opfer gefallen. Gegen Mittag explodierte nahe der Grenze zum Iran aus noch ungeklärter Ursache ein Tankwagen und löste eine Kettenreaktion aus, wie ein Grenzschutzbeamter der Deutschen Presse-Agentur am Samstag sagte.

Etwa 400 Tankwagen seien in den Flammen zerstört worden, sagte der Beamte Mehrullah Balotsch in der Stadt Islam Qala. „Wir haben keine Luftunterstützung von irgendeiner Seite erhalten, aber zwölf Feuerwehrfahrzeuge und Besatzungen helfen uns aus dem Iran.“ Das gesamte Ausmaß der Zerstörung war unklar. Auch die Zahl möglicher Opfer war zunächst unbekannt, weil Rettungskräfte in sicherer Entfernung zum Feuer blieben.