Fehlfunktion bei Lindt-Fabrik : Schweizer Stadt mit Kakao-Schnee verdeckt

Olten Wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik: Wegen eines Defekts beim Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat es im Schweizerischen Olten Kakaopulver geschneit. Die Stadt war teilweise wie in Schokolade getunkt.

Auf die Schweizer Stadt Olten ist Kakaopulver niedergeschneit. Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli bestätigte am Dienstag, dass es an der Kühllüftung in einer Anlage für geröstete Kakao-Nibs einen kleineren Defekt gegeben habe.