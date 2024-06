K2 im Himalaya-Gebirge Zwei Frauenteams wollen Achttausender in Pakistan besteigen

In Pakistan wollen gleich zwei rein weibliche Expeditionsteams den Achttausender K2 besteigen. Wie ein Sprecher der Touristenbehörde vor Ort sowie die zuständigen Organisatoren der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitteilten, handele es sich um die ersten Teams auf dem zweithöchsten Berg der Welt, bei denen neben den Kletterinnen auch die Trägerinnen Frauen seien. Die Expedition auf den Gipfel solle für beide Gruppen in den kommenden Tagen starten. Ein Team bestehe ausschließlich aus pakistanischen Bergsteigerinnen, die zweite Gruppe setze sich aus italienischen und pakistanischen Alpinistinnen zusammen.