K-Pop-Band Letzte vier Mitglieder von BTS zum Wehrdienst in Südkorea einberufen

In Südkorea muss jeder gesunde Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr mindestens 18 Monate Wehrdienst leisten. Wer sich entzieht, muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen. Eine Befreiung ist nur für Spitzensportler wie Olympia-Medaillengewinner sowie klassische Musiker vorgesehen. Popstars fallen nicht in diese Kategorie, obwohl in Südkorea jahrelang über eine Ausnahmeregelung für die BTS-Stars diskutiert wurde.