Nach „Gangnam Style“ : K-Pop-Band aus Südkorea bricht Youtube-Rekorde

Düsseldorf Koreanische Popmusik sorgt auf Youtube für Millionen Clicks. Die südkoreanische Boygroup „BTS“ hat jetzt einen einmaligen Rekord aufgestellt: In weniger als zwei Tagen wurde ihr neues Video mehr als 100 Millionen Mal aufgerufen.

74,6 Millionen Aufrufe in 24 Stunden – das ist der neue Youtube-Rekord. Und der kommt erneut aus Südkorea, und zwar von der Boyband „BTS“. Mit ihrem Video zum neuen Song „Boy With Luv feat. Halsey“ haben die sieben Sänger mittlerweile sogar mehr als 327 Millionen Aufrufe (Stand: 28.5.2019). Es ist außerdem der erste Clip, der in weniger als zwei Tagen die 100-Millionen-Marke knackte, das teilte Youtube mit.