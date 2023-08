Justizreform in Israel Eine Gruppe leidet am meisten

Barak Medina, Rechtsprofessor an der Hebräischen Universität in Jerusalem, fürchtet einen Rückfall in schlechtere Zeiten. Bis Anfang der 90er-Jahre, sagt Medina, hätten israelische Regierungen, gleich ob links oder rechts, arabische Bürger in vielerlei Hinsicht diskriminiert, „bei der Finanzierung von Bildung, Infrastruktur, Gesundheitswesen und anderen Feldern“. 1992 jedoch beschloss die Knesset, Israels Parlament, eines jener sogenannten Grundgesetze, die bis heute als eine Art Verfassungsersatz gelten: das „Grundgesetz zur Würde und Freiheit des Menschen“. Dieses Gesetz setzte eine Entwicklung in Gang, die Medina als „Menschenrechtsrevolution“ bezeichnet: Von nun an begann das Oberste Gericht, Entscheidungen der Regierung auf Diskriminierung zu prüfen. „Es ist nicht so, dass die Politik seitdem perfekt gewesen wäre“, sagt Medina, „aber die Richtung war positiv, es gab mehr Respekt für Gleichberechtigung, auch in der öffentlichen Meinung“.