Nasa-Raumsonde „Galileo“ : Neue Anhaltspunkte für Wasserfontänen auf Jupitermond Europa

Göttingen Vor 20 Jahren erkundete die Nasa-Raumsonde „Galileo“ das Jupitersystem. Jetzt haben Forscher aufgrund ihres Vorbeiflugs am Jupitermond Europa neue Hinweise auf eine mögliche Wasserfontäne gefunden, die der Trabant ins All gespuckt haben könnte.

Während eines Vorbeiflugs der Nasa-Raumsonde „Galileo“ am Jupitermond Europa vor 20 Jahren hat der Trabant nach neuen Erkenntnissen von Astronomen womöglich eine Wasserfontäne ins All gespuckt. Wie das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) am Dienstag in Göttingen mitteilte, fand ein Wissenschaftlerteam unter Beteiligung von MPS-Forschern jetzt Hinweise auf dieses Schauspiel. „Galileo“ hatte ab 1995 acht Jahre lang das Jupitersystem erkundet.