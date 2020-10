Erster Besucher seit Corona : Junger Japaner erhielt Sondergenehmigung für Machu Picchu

Lima Der 26-jährige Jesse Katayama aus Japan durfte ganz alleine die Inka-Stätte Machu Picchu betreten. Das Gelände ist seit Monaten für alle Besucher wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Einem japanischen Touristen in Peru hat die Corona-Krise ein einzigartiges Glück beschert: Als alleiniger Besucher durfte er die weltberühmte Inka-Stätte Machu Picchu betreten. Dem wegen der Pandemie seit Monaten in Peru festsitzenden Jesse Katayama hatte die zuständige Tourismusbehörde in Cusco eine Sondergenehmigung für den Besuch der archäologischen Stätte erteilt - und zwar nur ihm allein. Machu Picchu ist bereits seit sieben Monaten geschlossen.