Wegen falscher Vergewaltigungsvorwürfe : Junge Britin in Zypern zu Bewährungsstrafe verurteilt

Paralimni Eine junge Britin beschuldigte im Sommer zwölf Isrealis, sie vergewaltigt zu haben. Später nahm sie die Vorwürfe zurück, angeblich unter Druck. Jetzt wurde sie von einem Gericht verurteilt. Es gibt Proteste.

Eine junge Britin ist in Zypern wegen falscher Vergewaltigungsvorwürfe gegen zwölf Israelis zu einer viermonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die 19-Jährige, der eine einjährige Haftstrafe gedroht hatte, lächelte am Ende des Prozesses in Paralimni im Osten Zyperns und umarmte ihre Familie. Während der Strafmaßverkündung waren von draußen die Rufe von Demonstranten zu hören, die dem Gericht vorwarfen, die Vergewaltigungsvorwürfe der Britin nicht ernst genommen zu haben.

Die britische Urlauberin hatte Mitte Juli zwölf israelische Urlauber im Alter zwischen 15 und 18 Jahren beschuldigt, sie in ihrem Hotel im Ferienort Agia Napa vergewaltigt zu haben. Doch schon bald kamen Zweifel an ihren Angaben auf und die Israelis wurden wieder freigelassen. Sie durften heimkehren und mussten nicht einmal als Zeugen vor Gericht aussagen.

Stattdessen musste sich die junge Frau wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses" verantworten. Sie plädierte in dem Prozess auf nicht schuldig, wurde aber am 30. Dezember schuldig gesprochen.

Ihre Anwälte gaben vor Gericht an, ihre Mandantin habe die Vergewaltigungsvorwürfe unter Druck wieder zurückgenommen. Gleichzeitig kritisierten sie die Art und Weise, wie die Ermittlungen geführt worden seien. Verteidiger Lewis Power kündigte am Dienstag an, in den kommenden Tagen Berufung beim Obersten Gerichtshof von Zypern einzulegen. Eine Entscheidung werde sich aber voraussichtlich hinziehen, weil "die Mühlen der Justiz in Zypern sehr langsam mahlen".