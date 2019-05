Entscheidung in London : Wikileaks-Gründer Assange zu 50 Wochen Haft verurteilt

London Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, muss für 50 Wochen in Haft. Dazu verurteilte ihn ein Gericht in London, weil er gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hat.

Der gebürtige Australier war am 11. April von der britischen Polizei in der Botschaft Ecuadors in London festgenommen worden, nachdem das südamerikanische Land das politische Asyl aufgehoben hatte. Er war 2012 in die diplomatische Vertretung geflüchtet. Damals lag gegen ihn ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor.