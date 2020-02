„Anzeichen psychologischer Folter“ : Mehr als 130 Politiker und Journalisten fordern Freilassung von Wikileaks-Gründer Assange

Julian Assange sitzt in Großbritannien in Haft. Sein Gesundheitszustand sei derzeit sehr schlecht. Foto: REUTERS/ANDREW WINNING

Berlin Mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten fordern die sofortige Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem der SPD-Politiker Sigmar Gabriel und Journalist Günter Wallraff.

In einem gemeinsamen Appell, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde, rufen sie Großbritannien dazu auf, den 48-Jährigen aus medizinischen und menschenrechtlichen Gründen aus der Haft zu entlassen. Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören unter anderen zehn ehemalige Bundesminister wie der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und die Schriftstellerin Elfriede Jelinek.