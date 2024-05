Auktion in New York Einst verschollene Lennon-Gitarre jetzt zum Rekordpreis versteigert

Eine Gitarre von John Lennon, die lange als verschollen galt bevor sie auf einem Dachboden wiederentdeckt wurde, ist in New York für 2,9 Millionen Dollar (etwa 2,7 Millionen Euro) versteigert worden. Damit sei es die teuerste Beatles-Gitarre, die je versteigert worden sei, teilte das Auktionshaus Julien's am Mittwoch mit.