Süßes Foto liefert Beweis : Bienen kuscheln sich nach getaner Arbeit in Blume zusammen und schlafen

Bienen kuscheln sich nach getaner Arbeit in Blume zusammen und schlafen

Phoenix Ein Fotograf aus den USA hat ein faszinierendes Bild geschossen und gezeigt: Auch Sammelbienen kuscheln und schlafen nach getaner Arbeit. Am liebsten mit vielen anderen Bienen und in einer ganz speziellen Blume.

Nach getaner Arbeit ein Nickerchen machen, mit den Liebsten kuscheln, ein bisschen Wärme spenden, oder Geborgenheit. Für den Menschen eigentlich normal. Aber wie ist es bei den Insekten? Sind sie auch so kuschelbedürftig wie der Mensch?

Ein Beitrag geteilt von Joe Neely (@jmneelyphotography) am Apr 9, 2018 um 2:15 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Auf Instagram hat er einen ganz besonderen Schnappschuss festgehalten. Dabei ist klar zu sehen: Die Tierchen schlummern aneinander gekuschelt. Doch wie kommt solche eine Idee zustande? Das erklärte Neely der Website „Bored Panda“: Auf der Suche nach Mohnblumen wurden er und seine Verlobte Niccole auf die Sammelbienen aufmerksam. „Auf dem Rückweg sahen wir diesen Fleck mit rosa Blumen direkt am Highway, also hielten wir an, um ein paar Fotos zu machen“, sagt Neely. Seine Verlobte guckte sich um und sah auf einmal eine ganze Schar von Bienen.