Biden attackiert Trump : "Krank, erbärmlich, unamerikanisch, unpatriotisch"

Washington US-Präsident Donald Trump soll sich abfällig über gefallene Soldaten geäußert und als „Verlierer“ und „Trottel“ bezeichnet haben. Jetzt schaltet sich sein Herausforderer Joe Biden in die Debatte ein.

"Das ist krank, erbärmlich, das ist so unamerikanisch, so unpatriotisch", sagte der frühere Vizepräsident am Freitag bei einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt Wilmington. Sollte Trump gefallene US-Soldaten tatsächlich als "Verlierer" und "Trottel" bezeichnet haben, wäre dies "widerlich".