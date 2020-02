Pablo Escobars Gefolgsmann : Berüchtigter Auftragskiller "Popeye" stirbt mit 57 an Magenkrebs

Bogota Er war der Mann, der als „Popeye“ Hunderte ermordet hatte: Der beüchtigte Auftragskiller des früheren kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar ist tot. Jhon Jairo Velásquez alias "Popeye" starb im Alter von 57 Jahren an Magenkrebs.

Das teilte die Justizvollzugsbehörde in Bogotá am Donnerstag mit. Er war demnach wegen seiner Erkrankung an Silvester in die Klinik des Nationalen Krebs-Instituts verlegt und dort von Justizvollzugsbeamten bewacht worden. "Popeye" hat nach eigenen Angaben hunderte Menschen in Escobars Auftrag ermordet.