Insel poliert Image auf : Schlager-Star Peter Wackel soll den Ballermann retten

Palma de Mallorca Peter Wackel kennt man auf Mallorca. Jetzt ist der „Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“-Sänger offizlell Botschafter für die Kampagne „Feiern mit Stil“. Gemäßigtes Feier an der Playa de Palma.

Mallorcas Bemühungen um eine Image-Aufwertung der Playa de Palma haben einen neuen Befürworter aus Deutschland: Ballermann-Star Peter Wackel (42, „Scheiss drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr“) wurde am Dienstag offiziell als Botschafter einer neuen Kampagne gegen Alkoholexzesse an der Partymeile vorgestellt - unter dem Titel „Feiern mit Stil“.

Die Initiative geht vom Verband „Palma Beach“ aus, der sich seit vier Jahren um eine Verbesserung der Qualität des Angebots an dem berühmt-berüchtigten Strand bemüht. Unter anderem prangen ab sofort Werbeplakate an Bushaltestellen und auf Stadtbussen, die Touristen zu umsichtigem Alkoholkonsum aufrufen. Bilder von stark betrunkenen Urlaubern werden solchen von fröhlich feiernden Menschen gegenübergestellt, die Botschaft: „So..., nimmt das kein gutes Ende. - So..., schon.“