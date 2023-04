Jesus-Sekte in Kenia Mindestens 95 Tote durch Sektenkult in Kenia

In Kenia ist die Zahl der Todesopfer eines Sektenkults, der seine Anhänger in einem Wald zum Verhungern zwang, auf mindestens 95 gestiegen. Bei den seit Freitag andauernden Bergungsarbeiten im Shakahola-Wald im Osten des Landes wurden aber auch 39 Menschen lebend gefunden und 22 Menschen festgenommen, teilten die kenianischen Behörden am Mittwoch mit. Der zuvor bereits mehrmals verhaftete Sektenführer Paul Makenzie Nthenge hatte die Anhänger seiner sogenannten Kirche der guten Nachricht aufgerufen, sich zu Tode zu hungern, um „Jesus zu begegnen“.