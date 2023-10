Opfer des Jerusalem-Syndroms? Tourist demoliert römische Statuen in Israel-Museum

Der Anwalt des 40-jährigen Randalierers betonte, sein Mandant habe nicht aus religiösem Fanatismus gehandelt, sondern leide am sogenannten Jerusalem-Syndrom, einer auf die zahlreichen religiösen Stätten in der Stadt zurückgeführten Form geistiger Verwirrung, in der ausländische Besucher glauben, sie seien biblische Gestalten. In Israel wird derzeit eine Reihe jüdischer Feste gefeiert, das Laubhüttenfest endet am Freitagabend. In den vergangenen Tagen hatten ultra-orthodoxe Juden christliche Gläubige bespuckt und anderweitig angegriffen.