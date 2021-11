Nahost-Konflikt : Israelische Polizisten erschießen Palästinenser am Tempelberg

Polizisten in Jerusalem. Foto: AFP/MENAHEM KAHANA

Jerusalem Die israelische Polizei hat am Sonntag am Eingang zum Tempelberg in Jerusalem einen Palästinenser erschossen. Der Mann habe zuvor einen Israeli getötet und vier weitere verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei mit und veröffentlichte Bilder von einer improvisierten Schusswaffe und einem Messer vom Tatort.

Rettungskräfte teilten zunächst mit, ein Mensch sei lebensgefährlich verletzt worden, zwei weitere hätten schwere Verletzungen erlitten und zwei seien leicht verletzt. Wenig später erklärte das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem, einer der Verletzten sei gestorben. Der Angreifer wurde noch am Tatort für tot erklärt.

Die Hamas-Organisation veröffentlichte eine Erklärung, in der sie den Vorfall als heroische Operation bezeichnete.

Der Widerstand der Palästinenser gegen die zionistische Besatzung werde weiterhin mit allen Mitteln geführt, erklärte sie. Dies gelte so lange, bis die Besatzer von den heiligen Stätten und dem gesamten Land vertrieben seien, sagte Sprecher Abdel Latif al-Kanu.

(mba/dpa)