Für Doppelmord verurteilt : Deutscher Jens Söring soll nach Jahrzehnten aus US-Haft entlassen werden

Washington Der seit Jahrzehnten wegen eines Doppelmordes in den USA inhaftierte 53-Jährige soll aus dem Gefängnis entlassen und nach Deutschland abgeschoben werden. Söring soll 1985 die Eltern seiner damaligen Freundin ermordet haben.

Das entschied das für Begnadigungen im Bundesstaat Virginia zuständige Gremium, wie Gouverneur Ralph Northam am Montag mitteilte. Der 53-Jährige solle der Einwanderungspolizei übergeben, abgeschoben und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt werden. Einen Antrag auf umfassende Begnadigung lehnte Northam auf Grundlager einer Empfehlung des Gremiums dagegen ab.

Der damals 18-jährige Söring soll 1985 in Virginia die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom ermordet haben. Er wurde später in Großbritannien festgenommen und nach einem Rechtsstreit, der auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beschäftigte, an die USA ausgeliefert. Dort wurde er wegen zweifachen Mordes zu zwei Mal lebenslanger Haft verurteilt.