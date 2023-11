Wegen einer Motorpanne Mehr als 60 Migranten nach Schiffsunglück vor Jemen vermisst

Nach einem Schiffsunglück vor der Küste des Jemen werden mehr als 60 Migranten vermisst. Das Schiff habe sich auf dem Weg von Dschibuti nach dem Jemen befunden, als es bei stürmischer See am Sonntag verunglückt sei, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch mit. Mindestens 64 Menschen würden seither vermisst.