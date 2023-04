Medienberichte Mindestens 78 Tote bei Massengedränge in Jemen

Bei einer Massenpanik in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind laut Medienbericht mindestens 78 Menschen getötet worden. Der Nachrichtensender Al Masirah TV meldete am Donnerstagmorgen unter Berufung auf den Leiter des Gesundheitswesens in Sanaa, dass neben den Toten auch mehrere Menschen verletzt worden seien, darunter befänden sich noch 13 Personen in kritischem Zustand. Der Sprecher des von den Huthi kontrollierten Innenministeriums sagte in einer Erklärung, die Massenpanik habe sich während der Verteilung von Spenden in den letzten Tagen des muslimischen Fastenmonats Ramadan ereignet. Einige örtliche Medien berichteten, die Huthis hätten auch Schüsse abgegeben.