„Schlimmste Hungersnot seit Jahrzehnten“ : Millionen Menschen könnten laut UN im Jemen verhungern

Millionen Menschen könnten in Jemen laut der UN verhungern. Foto: dpa/Mohammed Mohammed

New York/Sanaa Seit 2014 herrscht im Jemen ein Bürgerkrieg, viele Menschen sind von der Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten. Die UN warnt: Hier droht die schlimmste Hungersnot seit Jahrzehnten.

Dem Bürgerkriegsland Jemen droht laut der UNO die weltweit schlimmste Hungersnot seit Jahrzehnten. "Ohne sofortiges Handeln könnten Millionen Menschen ums Leben kommen", erklärte UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag. Ein Grund für die drohende Hungersnot sei die "drastische Kürzung" der Hilfsgelder im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019.

Die Instabilität der jemenitischen Währung Rial sowie das Verhalten der Konfliktparteien im jemenitischen Bürgerkrieg seien weitere Gründe, hieß es in der Erklärung. "Ich fordere all jene mit Einfluss auf, in dieser Sache dringend zu handeln, damit eine Katastrophe abgewendet werden kann", erklärte Guterres.