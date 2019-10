Verletzungen deuten auf Tod durch Erwürgen hin : Pathologe zweifelt an Suizid von US-Millionär Jeffrey Epstein

New York Der Fall Epstein beschäftigt die USA weiter: Ein Pathologe, der bei der Autopsie des US-Millionärs anwesend war, zieht dessen Suizid in Zweifel. Demnach gebe es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Epstein wurde kurz vor seinem Tod angeklagt

Knapp drei Monate nach dem Tod des US-Millionärs Jeffrey Epstein werden erneut Zweifel an seinem offiziell erklärten Suizid laut. Die Beweise deuteten eher darauf hin, dass der Investmentbanker in seiner Gefängniszelle ermordet worden sei, sagte ein von Epsteins Bruder engagierter Pathologe am Mittwoch dem Sender Fox News. Damit widersprach Michael Baden dem offiziellen Befund der Behörden, wonach Epstein sich im August in einem New Yorker Hochsicherheitsgefängnis erhängt habe.