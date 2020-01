Vaterfreuden : Japanischer Umweltminister geht in Elternzeit - damit macht er weltweit Schlagzeilen

Japans Umweltminister Shinjiro Koizumi und seine Frau Christel Takigawa im Büro des Premierministers in Tokio. Koizumi will sich insgesamt zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nehmen. Foto: AP/Yoshitaka Sugawara

Tokio Japans Umweltminister Shinjiro Koizumi will sich Vaterschaftsurlaub nehmen. Ein ungewöhnlicher Schritt in einem Land, in dem traditionelle Rollenbilder noch stark verankert sind.

Japans Umweltminister hat derzeit allen Grund zur Freude. Der 38-jährige Shinjiro Koizumi ist Vater geworden. Seine Frau, Fernseh-Ansagerin Christel Takigawa, hat am vergangenen Freitag einen Sohn geboren. Und was macht Koizumi? Er hat nun angekündigt, dass er in Elternzeit gehen will. Was in Deutschland seit Jahren ohne Weiteres möglich ist, ist in Japan ein großes Problem. Denn das Land der aufgehenden Sonne ist für die strenge Arbeitsmoral seiner Landsleute bekannt. So steht die Entscheidung des Ministers im Fokus der Öffentlichkeit.

Dabei sind zwei Wochen nicht viel. Vor allem dann nicht, wenn man die Elternzeit, wie Koizumi erklärt, über insgesamt drei Monate verteilen wird. Dennoch ist es ein ungewöhnlicher Schritt für ein Land, in dem Frauen und Männer oftmals noch den traditionellen Rollenbilder unterworfen sind.

Dem Nachrichtenportal Kyodo zufolge nahmen im Jahr 2018 nur etwa sechs Prozent aller berufstätigen Männer in Japan Vaterschaftsurlaub. Im Durchschnitt wird dieser dann von 36 Prozent der Väter schon nach nur fünf Tagen beendet. Dabei hat Japan auf dem Papier großzügige Regelungen für die berufliche Auszeit nach Geburt eines Kindes und liegt damit im internationalen Vergleich weit vorne. So können Mütter wie auch Väter theoretisch ein Jahr in Elternzeit gehen. Insgesamt 82,2 Prozent der Frauen nehmen den Mutterschaftsurlaub auch in Anspruch. Sie können zudem bis zu sechs Wochen vor der Geburt des Kindes frei nehmen.

In Deutschland können beide Elternteile jeweils über drei Jahre nach der Geburt des Kindes in drei verschiedenen Zeitabschnitten verteilt insgesamt 24 Monate frei bekommen. Die Elternzeit muss sieben Wochen vor dem errechneten Geburtstermin des Kindes beim Arbeitgeber beantragt werden. Laut dem „Väterreport“ von 2018 des Familienministeriums nimmt in Deutschland jeder dritte Vater Elternzeit. Es gibt allerdings auch einige Väter, die sich nach der Geburt ihres Kindes nicht frei nehmen. Als Erklärung werden Angst vor Einkommensverlusten, Befürchtung vor organisatorischen Problemen im Betrieb und die Angst vor beruflichen Nachteilen genannt.

Im arbeitsamen Japan sind es neben der hohen Pflichterfüllungs-Moral ebendiese Gründe, die Väter dazu veranlassen, auf die Elternzeit zu verzichten. Erst im September berichtete die „New York Times“ über zwei Gerichtsverfahren, bei denen Arbeitnehmer über niedrigere Löhne und Versetzung auf niedrigere Posten nach der Rückkehr aus dem Vaterschaftsurlaub klagten.

Die Regierung plant nun, ab April männliche Beamte dazu anzuhalten, nach der Geburt eines Kindes mindestens einen Monat berufliche Auszeit zu nehmen. Kozumi soll mit gutem Beispiel voran gehen, die Geschlechterverhältnisse zu ändern. Sein größter Wunsch sei es, „dass der Tag kommt, an dem unsere Gesellschaft den Erziehungsurlaub eines Politikers nicht mehr als Neuigkeit ansieht.“

Chefkabinetts-Sekretär Yoshihide Suga begrüßt das Vorhaben des Ministers: „Wir hoffen, dass die Bemühungen des Ministers einen positiven Einfluss auf die Beteiligung von Männern an der Kindererziehung im öffentlichen und privaten Bereich haben werden.“ Ab April will die Regierung außerdem männliche Beamte dazu ermutigen, mindestens einen Monat Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Damit will sie der niedrigen Geburtenrate, die sich momentan auf einem Rekord-Tief bewegt, entgegenwirken.

In Japan ist Shinjiro Koizumis Ankündigung zumindest ein Anfang, um eine „altmodische Gesellschaft“, wie der Umweltminister Japan im September bezeichnete, zu verändern. Auch wenn er immer wieder betonte, dass er trotz Vaterschaftsurlaub der Erfüllung seiner offiziellen Aufgaben „höchste Priorität einräumen“ würde. So will Koizumi weiterhin Kabinettssitzungen beiwohnen sowie Termine im Parlament wahrnehmen.

(ala)