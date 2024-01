Mini-Raumschiff Japanische Weltraumsonde Slim kurz nach historischer Mondlandung abgeschaltet

Kurz nach ihrer historischen Landung auf dem Mond ist die japanische Weltraumsonde Slim wegen Problemen mit der Stromversorgung abgeschaltet worden. Die Batterie der Sonde sei bei einer verbleibenden Leistung von zwölf Prozent abgeklemmt und das Raumfahrzeug am Samstag um 02.57 Uhr (Ortszeit) abgeschaltet worden, erklärte die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Montag. Die Behörde habe damit eine Situation vermeiden wollen, in welcher „der Neustart (der Landefähre) behindert werden könnte“.