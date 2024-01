Mini-Raumschiff Japanische Mondsonde erwacht zu neuem Leben

Die auf dem Mond gelandete japanische Sonde „Slim“ ist nach tagelangem Stromausfall in Betrieb gegangen. Wie die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Montag bekanntgab, produzieren die Sonnenkollektoren jetzt offenbar Strom. „Slim“ (Smart Lander for Investigating Moon) war am 20. Januar japanischer Zeit auf der Mondoberfläche gelandet. Allerdings lieferten die Sonnenkollektoren des nur 2,4 Meter hohen Geräts nach der Landung keinen Strom mehr, da sie nach Westen und damit von der Sonne weg ausgerichtet waren. Die Sonde lief zunächst über Batterie, bevor sie abgeschaltet wurde.