Kuriose Vorgaben der Arbeitgeber : Japanische Frauen protestieren gegen Brillen-Verbot am Arbeitsplatz

Tokio Japan ist nicht nur das Land der aufgehenden Sonne und das Land der Kirschblüte. Es ist auch das Land mit sehr strikten Vorgaben für Arbeitnehmer. Frauen dürfen in einigen Berufen keine Brillen tragen. Nun mehrt sich dagegen Protest.

In Japan haben Brillen-Verbote für Frauen in manchen Unternehmen Proteste ausgelöst. Eine Gruppe von Aktivistinnen will in einer Petition die Regierung auffordern, frauenfeindliche Vorschriften zu Kleidung und Aussehen weiblicher Mitarbeiter in einem geplanten Gesetz gegen Belästigung am Arbeitsplatz zu benennen, wie die japanische Tageszeitung „Tokyo Shimbun“ am Montag berichtete.