Schwerer Sturm in Japan Züge und Flüge im Raum Tokio wegen Taifun „Ampil“ abgesagt

An den zwei Tokioer Flughäfen Haneda und Narita sowie an den Flughäfen Kansai, Osaka und Chubu wurden mehrere Flüge abgesagt. Japanischen Medienberichten zufolge waren etwa 90 000 Menschen davon betroffen. Dies führte am Donnerstag zu einem erhöhten Passagieraufkommen, weil die Menschen versuchten, den Absagen zuvorzukommen.