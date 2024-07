Vor der Küste Japans Vermisste Schwimmerin nach anderthalb Tagen lebend gefunden

Eine junge Frau ist beim Schwimmen an einem japanischen Strand aufs offene Meer hinausgetrieben und nach einer anderthalb Tage langen Odyssee gerettet worden. Am Montagabend (Ortszeit) habe sich die Chinesin vor der Hafenstadt Shimoda im Wasser erfrischt, als sie plötzlich verschwunden sei, sagte ihre Freundin der japanischen Küstenwache in einem Notruf. In einem Schwimmring trieb die Frau demnach mehr als 80 Kilometer durch den Pazifischen Ozean, ehe sie 37 Stunden nach ihrem Verschwinden von der Crew eines Frachtschiffs am frühen Mittwochmorgen vor der Südspitze der Halbinsel Boso entdeckt wurde.