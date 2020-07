Mutmaßlicher Selbstmord : Seoul trauert um Bürgermeister – doch es gibt auch offene Fragen

Seoul Park Won Soon setzte sich für die Rechte von Frauen ein. Doch belästigte er gleichzeitig seine Sekretärin und andere Frauen sexuell? Mit ihm stirbt einer der bekanntesten Politiker Südkoreas und ein möglicher künftiger Präsidentschaftskandidat.

Nach dem mutmaßlichen Selbstmord des Bürgermeisters der südkoreanischen Hauptstadt Seoul rätselt die Nation über die Hintergründe. Medienberichte, wonach eine Sekretärin Park Won Soon zuvor wegen sexueller Belästigung angezeigt hatte, wollte die Polizei am Freitag nicht bestätigten. In einer Abschiedsbotschaft entschuldigte sich der Bürgermeister bei „allen“. In dem Schriftstück, das bei ihm Zuhause gefunden und im Fernsehen gezeigt wurde, schrieb er weiter: „Ich danke jedem, der in meinem Leben gewesen ist.“