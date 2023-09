Tür war offen Tierpfleger in Japan offenbar von einem Löwen getötet

Der 53-jährige Mann wurde am Donnerstag bewusstlos und mit einer blutenden Wunde am Hals im Löwenkäfig des Tohoku-Safariparks in der Region Fukushima im Nordosten Japans gefunden, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Ermittler gehen davon aus, dass er bei der Fütterung von einem Löwen angegriffen wurde.