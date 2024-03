Bei der Insel Mutsure Südkoreanischer Chemikalien-Tanker kentert vor japanischer Küste

Die „Keoyoung Sun“ habe aufgrund rauen Wetters einen Notruf abgesetzt. Es sei in der Nähe der Insel Mutsure, etwa 1000 Kilometer von der Hauptstadt Tokio entfernt, gekippt. Aufnahmen des Fernsehsenders NHK zeigten, wie das Schiff mit dem Kiel nach oben im Wasser lag. Dem Bericht zufolge befanden sich an Bord ein chinesischer Staatsangehöriger, zwei Südkoreaner und acht Indonesier. Welche Chemikalien an Bord waren, ist bisher nicht bekannt – auch nich, ob bereits Chemikalien austreten.