Bei der Insel Mutsure Acht Tote bei Unglück mit südkoreanischem Chemikalien-Tanker

Die Küstenwache erklärte, der Tanker „Keoyoung Sun“ sei auf dem Weg von Himeji nach Ulsan in Südkorea gewesen und habe aufgrund rauen Wetters einen Notruf abgesetzt. Er sei in der Nähe der Insel Mutsure, etwa 1000 Kilometer von der Hauptstadt Tokio entfernt, in Schieflage geraten. Als Retter eintrafen, sei er bereits gekentert gewesen.