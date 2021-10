Nach Jahren des Wartens und medialer Hetzjagd : Japans Prinzessin Mako hat bürgerliche Studienliebe geheiratet

Tokio Jahrelang sorgte der Wunsch, ihrem bürgerlichen Freund das Ja-Wort zu geben und mit kaiserlichen Traditionen zu brechen für öffentliches Naserümpfen und Negativschlagzeilen: Nun durfte die japanische Prinzessin Mako endlich heiraten. Sie scheidet damit aus dem Kaiserhaus aus.

Die japanische Prinzessin Mako (30) hat nach jahrelangem Warten ihre Studienliebe Kei Komuro (30) geheiratet. Das japanische Haushofamt reichte am Dienstag für das Paar die notwendigen Unterlagen zur amtlichen Registrierung der Heirat bei den Behörden ein. Weil Komuro ein Bürgerlicher ist, ist Mako damit aus dem Kaiserhaus ausgeschieden. Die Ehe der beiden wurde ohne die am Hofe üblichen traditionellen Hochzeitszeremonien vollzogen. Der Grund ist eine Kontroverse um Geldstreitigkeiten in der Familie Komuros.