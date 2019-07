Mann verteilte Flüssigkeit in Filmstudio : Mindestens zwölf Tote bei mutmaßlichem Brandanschlag in Japan

Rauch steigt auf aus dem dreistöckigen Studio der Kyoto Animation Co.. Bei mutmaßlicher Brandstiftung in dem Animationsstudio sind mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer in dem dreistöckigen Gebäude sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ausgebrochen, nachdem ein Mann hineingestürmt sei und eine unbekannte Flüssigkeit verteilt habe, teilte die Polizei mit. Foto: dpa/-