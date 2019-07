Mann zündet Filmstudio an : Mindestens 24 Tote bei Brandanschlag in Japan

Rauch steigt auf aus dem dreistöckigen Studio der Kyoto Animation Co.. Bei mutmaßlicher Brandstiftung in dem Animationsstudio sind mehrere Menschen verletzt worden. Das Feuer in dem dreistöckigen Gebäude sei am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ausgebrochen, nachdem ein Mann hineingestürmt sei und eine unbekannte Flüssigkeit verteilt habe, teilte die Polizei mit. Foto: dpa/-

Kyoto Es sind Szenen wie in einem Horrorfilm: „Sterbt!“, schreit ein Mann und zündet ein Animationsstudio an, das Zeichentrickfilme für junge Menschen produziert. Nun suchen Ermittler nach Motiven für seine todbringende Tat.

Der Täter soll eine brennbare Flüssigkeit am Morgen (Ortszeit) an dem Gebäude versprüht und daraufhin das Feuer gelegt haben. Dabei schrie er nach Angaben von Augenzeugen: „Sterbt!“ Sein Motiv war zunächst unklar. Die 1981 gegründete Produktionsfirma Kyoto Animation hat vor allem in den 2000er Jahren einige beliebte Fernseh-Zeichentrickserien wie „K-On!“, „Free!“ und „Suzumiya Haruhi no Yuutsu“ produziert, die sich insbesondere an die jüngere Generation richten. Viele Fans in Japan haben Orte aufgesucht, die in den Filmen eine Rolle spielen.