Laut Medien Mindestens sechs Menschen sterben bei Überschwemmungen in Japan

Rund 110.000 Bewohner der Region Ishikawa wurden aufgerufen, sich vor den Überschwemmungen in Sicherheit zu bringen. Rund 4000 Haushalte waren nach Behördenangaben am Montag noch ohne Strom, in mindestens 1700 Haushalten fiel die Trinkwasserversorgung aus. Rund 100 Ortschaften in der Region waren wegen verschütteter Straßen von der Außenwelt abgeschnitten.