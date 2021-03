Stärke 7,2 : Tsunami-Warnung nach Erdbeben in Japan – keine Schäden in Fukushima

Tsunami-Warnung nach Erdbeben in Japan – keine Schäden in Fukushima

Tokio Im Nordosten Japans hat es wieder ein starkes Erdbeben gegeben. Es hatte eine Stärke von 7,2. Die Behörden lösten Tsunami-Alarm aus.

Medienberichten zufolge hat das Beben weder in der Atomruine Fukushima noch in anderen Kernkraftwerken der Region Schäden verursacht. Wie japanische Medien am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Betreiberkonzerne berichteten, seien bei sofortigen Prüfungen keine Vorkommnisse festgestellt worden.

Erst kürzlich war dieselbe Region von einem starken Beben erschüttert worden. Es verlief jedoch relativ glimpflich. Vor zehn Jahren hatte ein starkes Seebeben vor derselben Küste im Nordosten einen gewaltigen Tsunami ausgelöst, der fast 20.000 Menschen in den Tod riss. Im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zu einem Super-Gau. In Fukushima soll in der nächsten Woche der Fackellauf für die im Sommer geplanten Olympischen Spiele in Tokio beginnen.