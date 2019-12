Kostenpflichtiger Inhalt: Privatdetektiv-Boom in Fernost : Japan und die Detektive

Eine Frau betrachtet Tokio vom Sunshine 60 Tower aus. In der japanischen Metropole boomen die Detekteien. Foto: dpa/Jae C. Hong

Japan In dem asiatischen Land meidet man offene Konflikte – und heuert im Zweifel Privatdetektive an, etwa um untreue Partner gerichtsfest zu überführen. Ein Besuch beim Marktführer, der 700 Ermittler in 124 Filialen beschäftigt.