Mit Gewehr und Messer Bewaffneter in Tarnkleidung greift Menschen an – mehrere Tote in Japan

Tokio · In Japan sind bei einem bewaffneten Angriff mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann mit Gewehr und Messer habe sich in der zentraljapanischen Stadt Nagano in einem Gebäude verschanzt, berichteten Polizei und Medien am Donnerstag.

25.05.2023, 14:49 Uhr

Polizeibeamte stehen Wache auf einer Straße, die zu einem Gebäude führt, in dem sich ein Mann in Nakano, Zentraljapan, verschanzt hat. Foto: AP

Eine Frau sei von dem Mann verfolgt worden und dabei gestürzt, schilderte ein Augenzeuge dem Fernsehsender NHK. Der Verdächtige habe dann mit dem Messer auf sie eingestochen. Als zwei Polizisten am Tatort ankamen, habe er auf die beiden Beamten geschossen. Die drei Opfer wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, Ärzte konnten sie aber nicht mehr retten. Ein weiterer Verletzter konnte zunächst nicht versorgt werden, weil das Versteck des bewaffneten Verdächtigen zu nah gewesen sei, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Fernsehbilder zeigten uniformierte Polizisten mit kugelsicheren Westen und Schutzschildern sowie einen Krankenwagen in der Nähe des Tatorts. Die Polizei beschrieb den Verdächtigen als einen Mann mit Tarnkleidung, Hut, Maske und Sonnenbrille. Seine Motive sowie weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Die Stadtverwaltung forderte die Menschen in der Umgebung auf, zu Hause zu bleiben.

(albu/dpa)