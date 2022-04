Japanerin Kane Tanaka : Ältester Mensch der Welt mit 119 Jahren gestorben

Kane Tanaka wurde am 2. Januar 1903 geboren. Nun ist sie am 19. April im Alter von 119 Jahren gestorben. Foto: AFP/HANDOUT

Tokio Die japanischen Behörden haben am Montag den Tod von Kane Tanaka bestätigt, der bis dato ältesten Frau der Welt mit verbürgtem Alter. Nach Angaben der Gerontology Research Group ist der älteste Mensch der Welt nun eine Französin.

Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, ist im Alter von 119 Jahren gestorben. Wie die Lokalregierung ihrer südwestlich in Japan gelegenen Heimatstadt Fukuoka am Montag bekanntgab, starb Tanaka bereits am 19. April. Nach Angaben der Gerontology Research Group ist nun die Französin Lucile Randon mit 118 Jahren und 73 Tagen der älteste Mensch der Welt. Japans ältester Mensch ist jetzt nach Angaben des Gesundheitsministeriums die 115 Jahre alte Fusa Tatsumi aus Kashiwara in der Präfektur Osaka. Tanaka war am 2. Januar 1903 als siebtes Kind zur Welt gekommen, insgesamt waren es acht Geschwister. Im Jahr 1922 heiratete sie im Alter von 19 Jahren.