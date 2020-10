Leon für zwei Wochen abgeriegelt : Jakobsweg wegen Corona unterbrochen

Pamplona Nach dem Stillstand von März bis Juni ist mit Leon nun eine wichtige Stadt auf dem Jakobsweg für mindestens zwei Wochen abgeriegelt - wegen Corona. Damit ist die klassische Pilgerroute nach Santiago de Compostela im Norden Spaniens de facto unterbrochen.

Eine derartige Unterbrechung der Pilgerstrecke ist ein Novum in der Geschichte des Jakobswegs. In knapp drei Monaten beginnt das Heilige Jakobusjahr 2021. Ein solches Jahr steht immer dann an, wenn der Gedenktag des Jakobus, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt. Bislang sorgten Heilige Jahre, zuletzt 2004 und 2010, stets für neue Pilgerrekordmarken.