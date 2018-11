Tüten, Becher, Flip-Flops: Toter Wal mit sechs Kilo Plastik im Bauch gefunden

Jakarta Im Magen eines an der indonesischen Küste tot angespülten Wals sind 115 Plastikbecher und zwei Flip-Flop-Sandalen gefunden worden - insgesamt wog der Müll 5,9 Kilogramm.

Zum weiteren Mageninhalt zählten vier Plastikflaschen, 25 Plastiktüten, ein Nylonsack und mehr als 1000 weitere Plastikteile, wie der Leiter des Nationalparks Wakatobi, Heri Santoso, am Dienstag sagte. Einsatzkräfte des Parks hätten den toten Pottwal am Montagabend auf der Insel Wakatobi in der Provinz Sulawesi nach einem Hinweis von Dorfbewohnern entdeckt. Der Meeressäuger sei männlich und fast zehn Meter lang gewesen, erklärte Santoso. Wegen des fortgeschrittenen Verwesungszustands sollte das tote Tier am Dienstag ohne weitere Obduktion vergraben werden.