Jahrhundertprozess in Niederlanden : Hollands berüchtigtster Verbrecher zu Lebenslang verurteilt

Jahrhundertprozess in Niederlanden

Amsterdam Ein schriller Schrei gellt durch den Gerichtssaal. Vor Sekunden ist der berüchtigtste Verbrecher der Niederlande, der einstige Heineken-Entführer Willem Holleeder, zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ein Jahrhundertprozess endet.

Das Strafgericht in Amsterdam spricht ihn am Donnerstag schuldig für fünf Auftragsmorde und einen Fall von Totschlag zwischen 2002 und 2006. Der 61-jährige Holleeder ging, so das Gericht, gewissenlos und eiskalt vor. „Er dachte, über Leben und Tod zu bestimmen“, sagt der Vorsitzende Richter Frank Wieland.